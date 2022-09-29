Международная федерация джиу-джитсу разрешила россиянам выступать в нейтральном статусе

Международная федерация джиу-джитсу (JJIF) приняла решение допустить российских спортсменов к участию в соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе.

«Спортсмены и вспомогательный персонал, а именно тренеры и официальные лица из России, будут допущены к участию в нейтральном статусе. Им запрещается размещать национальную символику где бы то ни было, а также исполнять гимн России», — приводит заявление федерации Inside the Games.

Отмечается, что решение также относится и к белорусским спортсменам.

При этом официальные российские представители пока что не могут участвовать в мероприятиях JJIF, в том числе в конгрессе федерации, а также всё ещё не допускается проведение соревнований на территории России, сообщается в заявлении.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее российский гроссмейстер Сергей Карякин отказался выступать под нейтральным флагом.