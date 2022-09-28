Галактионов — о поражении от «Краснодара»: держали в уме игру со «Спартаком»

Главный тренер «Пари НН» Михаил Галактионов высказался о результате матча третьего тура группового раунда Кубка России по футболу с «Краснодаром».

«Сделали пять замен, чтобы освежить игру. Мы держали в уме, что через два дня матч со «Спартаком», плюс нам предстоит тяжёлая дорога. Кроме того, есть конкуренция в команде, нам надо понимать, кто на что способен», — цитирует Галактионова «Матч ТВ».

По его словам, тренерский штаб клуба из Нижнего Новгорода должен разделить качество игры и итоговый результат. При этом Галактионов считает, что его подопечные показали качественный футбол.

«Пытались играть, но, к сожалению, за две минуты случился итоговый результат. Нам надо учиться, стать более прагматичными в этих компонентах и не допускать таких ошибок», — сказал тренер.

Два гола в концовке матча принесли «Краснодару» победу над «Пари НН» (2:0) в Кубке России. Мячи забили Джон Кордоба (85-я минута), Олакунле Олусегун (87-я).

«Краснодар» (семь очков) лидирует в группе А. «Пари НН» (пять) занимает второе место в турнирной таблице.

Ранее главный тренер «Краснодара» Александр Сторожук высказался о результате матча с «Пари НН».









