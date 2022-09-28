Тренер фигуристов группы Мишина опроверг информацию о получении повестки

Тренер по общефизической подготовке (ОФП) группы Алексея Мишина Егор Челошкин опроверг информацию о получении повестки из военкомата.

«Никаких документов не получал! Я просто решал учебные вопросы в медицинском техникуме — оформлял справку, что являюсь студентом. Я учусь на очно‑заочном отделении, 4‑й курс», — цитирует Челошкина «Матч ТВ».

28 сентября сообщалось, что тренер фигуристов группы Мишина получил повестку.

21 сентября российский лидер Владимир Путин подписал указ «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Ранее Мишин сообщил, что фигуристы его группы не получали повесток из военкомата.