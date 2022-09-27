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Прокофьева — о произвольной программе Туктамышевой: она раскрывается, как цветок

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Татьяна Прокофьева, тренер группы Алексея Мишина, объяснила, почему фигуристке Елизавете Туктамышевой сменили произвольную программу.

«Музыка Крутого раскрывает Лизу. Она в этой программе другая. Женственность, руки, чувственность, эмоциональность, выразительность. Её катание выглядит глубоким и зрелым. Мне кажется, в этой программе Лиза раскрывается, как цветок, показывая лучшие качества женской натуры», — приводит слова Прокофьевой ФФКР.

25-летняя Туктамышева презентовала новую произвольную программу по мотивам композиции Игоря Крутого «Одиночество» на контрольных прокатах сборной России. По словам фигуристки, она завязывала глаза, чтобы иметь возможность полнее передать образ слепой женщины.

Ранее заведующая отделением пластической выразительности и актёрского мастерства Академии танца Бориса Эйфмана Елизавета Навиславская рассказала о работе с Туктамышевой.

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