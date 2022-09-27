Гендиректор «Севастополя»: хотим войти в российский футбол со следующего розыгрыша Второй лиги

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый отреагировал на информацию о том, что крымские клубы могут присоединиться ко Второй лиге Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Как только решит РФС и профессиональные российские лиги, так сразу присоединимся ко Второй лиге. Пока ничего не решено и официального документа нет. Все идёт в плановом режиме. По моему прогнозу, хотелось бы войти в российский профессиональный футбол уже со следующего розыгрыша Второй лиги», — приводит слова Чалого Sport24.

24 августа была создана Лига Содружества по футболу для команд ЛНР, ДНР, Абхазии и Южной Осетии.

ФНЛ 22 августа объявила о создании рабочей группы для анализа готовности клубов Крыма к интеграции.

Напомним, что УЕФА разрешил крымским клубам выступать только в чемпионате региона. В 2015 году для команд полуострова были организованы отдельные соревнования под эгидой Крымского футбольного союза.

Ранее сообщалось, что максимум три клуба из Крыма претендуют на попадание в зону «Юг» Второй лиги ФНЛ.