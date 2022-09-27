Неймар попросит партнёров по сборной Бразилии помочь ему побить рекорд Пеле
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«Я надеюсь, что смогу обойти Пеле по голам за сборную. Скоро пообщаюсь об этом с партнёрами по национальной команде и попрошу их помочь мне забивать», — сказал Неймар в эфире программы Telefoot.
На данный момент нападающий ПСЖ забил 74 гола за сборную, на счету Пеле — 77 мячей.
В 2017 году Неймар перешёл в парижский клуб из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. Футболист также известен по выступлениям за бразильский «Сантос».
В нынешнем сезоне Неймар забил за ПСЖ 11 голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах.
Ранее Неймар отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях со своим одноклубником, французом Килианом Мбаппе.