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Неймар попросит партнёров по сборной Бразилии помочь ему побить рекорд Пеле

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Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар рассказал, что надеется обойти легендарного соотечественника Пеле по голам за сборную Бразилии.
Неймар попросит партнёров по сборной Бразилии помочь ему побить рекорд Пеле
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Steenkeste

«Я надеюсь, что смогу обойти Пеле по голам за сборную. Скоро пообщаюсь об этом с партнёрами по национальной команде и попрошу их помочь мне забивать», — сказал Неймар в эфире программы Telefoot.

На данный момент нападающий ПСЖ забил 74 гола за сборную, на счету Пеле — 77 мячей.

В 2017 году Неймар перешёл в парижский клуб из испанской «Барселоны» за рекордные €222 млн. Футболист также известен по выступлениям за бразильский «Сантос».

В нынешнем сезоне Неймар забил за ПСЖ 11 голов и отдал восемь результативных передач в 11 матчах.

Ранее Неймар отказался отвечать на вопрос о взаимоотношениях со своим одноклубником, французом Килианом Мбаппе.

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