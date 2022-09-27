Президент «Лацио» избран в сенат Италии от правой партии Берлускони
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«Я вложил своё сердце, страсть и чувства, их получили вошедшие в моё сердце жители Молизе. Они поняли мою полную готовность и дух служения проблемам района. Я внесу предложения в парламент с той же решимостью и с тем же политическим настроем, что и в предвыборной кампании», — приводит слова Лотито La Lazio Siamo Noi.
Отмечается, что 65-летний функционер был кандидатом в одномандатном избирательном округе Молизе, в который входят две провинции — Кампобассо и Изерния.
После семи туров «Лацио» занимает четвёртое место в турнирной таблице Серии А, набрав 14 очков.
Ранее сообщалось, что «Лацио» на своём поле нанёс поражение «Вероне» в матче шестого тура чемпионата Италии по футболу.