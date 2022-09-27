Португальский тренер: когда Роналду впервые потребовалась поддержка, от него многие отвернулись

Главный тренер «Аль-Вахда» Карлуш Карвальял поделился мнением о критике в адрес форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

«Неблагодарность. Он один из лучших игроков всех времён, который всегда с гордостью играл за нашу сборную. И в тот момент, когда ему, возможно, впервые нужна поддержка… многие отвернулись и критикуют его», — написал Карвальял в социальных сетях.

Контракт МЮ с Роналду действует до июня 2023 года. Клуб занял шестое место в АПЛ в прошлом сезоне и принимает участие в Лиге Европы. В межсезонье футболист хотел покинуть клуб, чтобы играть в Лиге чемпионов.

Ранее португальская газета A Bola посвятила обложку нападающему национальной команды Криштиану Роналду.