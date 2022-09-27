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Рианчо считает, что Карпин способен тренировать клуб Ла Лиги

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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо оценил работу главного тренера «Ростова» и сборной России по футболу Валерия Карпина.
Рианчо считает, что Карпин способен тренировать клуб Ла Лиги
  • РИА Новости

«Карпин допускает свой уход? Я ничего такого не слышал, но этот специалист вполне может поработать в Европе. Он вполне мог бы потянуть уровень Ла Лиги. Думаю, что он способен тренировать на высоком европейском уровне», — приводит слова Рианчо «РБ Спорт».

Карпин уже руководил кубом Испании. С 2014 по 2015 год он был главным тренером «Мальорки».

Контракт тренера с Российским футбольным союзом истекает в конце 2022 года. Под его руководством сборная России в восьми матчах одержала шесть побед, потерпела одно поражение, одна игра закончилась вничью.

Ранее бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о будущем Карпина.

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