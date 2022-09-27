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Дина Аверина призналась, что удивилась вниманию со стороны хоккейных болельщиков ЦСКА

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Многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина посетила матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между столичными ЦСКА и «Спартаком».

«Когда нет тренировок, соревнований, то включаю телевизор, смотрю матчи ЦСКА и болею за свой клуб. Такое ощущение, будто я приехала на свои соревнования: меня все узнают, поддерживают. Это очень приятно. Если честно, то не думала, что хоккейные болельщики могут меня узнать, попросить совместное фото», — цитирует Аверину РИА Новости.

Армейцы по буллитам переиграли красно-белых. Игра в Москве завершилась со счётом 3:2 в пользу армейского клуба.

ЦСКА (13 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Спартак» (15) располагается на второй строчке.

Ранее шведский вратарь ЦСКА Адам Рейдеборн рассказал, почему он решил вернуться в столичный клуб, несмотря на запрет со стороны шведской федерации хоккея.

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