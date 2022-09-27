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Геркус назвал вызовом работу в «Торпедо»

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Президент «Торпедо» Илья Геркус высказался о работе в столичном клубе.

«У клуба большой потенциал, большое будущее. Вопрос, насколько быстро его можно высвободить и реализовать. Для этого огромная работа потребуется. Для меня это вызов. Преодолеть и переломить негативный ход. Посмотрим, что получится. Это будет результат общих усилий», — цитирует Геркуса «Спорт-Экспресс».

Геркус был назначен новым президентом клуба, сменив на посту Дениса Маслова. 

«Торпедо» занимает 16-ю строчку в таблице чемпионата России, набрав четыре очка. На первом месте идёт «Зенит» (26 очков), вторую позицию занял «Ростов» (22). тройку лидеров замыкает ЦСКА (20).

Ранее  Геркус сообщил что клуб платит от 5 до 15 млн рублей за аренду стадиона «Лужники» за каждый матч.

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