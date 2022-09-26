Теннисистка Самсонова рассказала, как ей помогает работа с психологом

Российская теннисистка Людмила Самсонова рассказала о работе с психологом.

«Мы говорим каждый день. Это работа, которая окупается. Я очень хорошо понимаю во время матча, что происходит. Я не нервничаю. Я всегда очень спокойна и пытаюсь понять, что происходит на корте, пытаюсь найти решение, которое поможет мне играть лучше. В этом разница», — цитирует Самсонову пресс-служба WTA.

23-летняя россиянка занимает 23-ю строчку в мировом рейтинге. В активе спортсменки четыре победы в турнирах WTA.

25 сентября Самсонова в финальном матче турнира WTA 500 обыграла китаянку Чжэн Циньвэнь со счётом 7:5, 7:5. Продолжительность игры составила два часа шесть минут. Российская теннисистка записала на свой счёт четыре эйса, допустила шесть двойных ошибок и реализовала три из семи брейк-пойнтов.

Ранее Самсонова поделилась эмоциями от победы на турнире в Токио.