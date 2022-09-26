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Кэррик — об Эриксене: фантастический футболист

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился мнением о полузащитнике клуба Кристиане Эриксене.

«Он очень умный, фантастический футболист. Почти не имеет значения, на какой позиции он играет, он может адаптироваться. Он просто умный, сообразительный футболист высокого уровня», — приводит слова Кэррика пресс-служба клуба.

Напомним, что летом прошлого года во время матча сборной Дании с командой Финляндии (0:1) на Евро-2020 Эриксен перенёс остановку сердца. Впоследствии ему был имплантирован сердечный дефибриллятор.

После операции датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

В сезоне-2021/22 футболист провёл за «Брентфорд» 11 матчей во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре результативные передачи.

Ранее главный тренер сборной Франции Дидье Дешам высказался об игре полузащитника национальной команды Дании Эриксене.

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