Кака назвал уход из «Реала» лучшим своим днём в клубе

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Кака назвал лучший момент карьеры за клуб.

«Это может показаться странным, но самое лучшее воспоминание о «Реале» — это день, когда было подтверждено, что я ухожу из клуба. Это было большим удовлетворением, потому что чувствовал, что двери открыты», — цитирует Кака Marca.

Напомним, что футболист защищал цвета «Реала» с 2009 по 2013 год. До и после мадридского клуба он играл в «Милане». Кака является обладателем приза «Золотой мяч» в 2007 году.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» хочет подписать полузащитника «Реала» Марко Асенсио и следит за ситуацией с его контрактом.