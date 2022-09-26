Коган: контрольные прокаты показали хорошую готовность российских фигуристов
«Контрольные прокаты показали хорошую готовность наших спортсменов, мы увидели много интересных программ, много интересных элементов. Видна работа и тренеров, и наших фигуристов. Уверен, что они смогут показать достойный результат в течение сезона», — цитирует Когана ТАСС.
Он признался, что его приятно удивило большое количество зрителей, которые пришли понаблюдать за контрольными прокатами.
«В прошлом году мы практически не проводили в Москве соревнования. Мы рады, что в этом году у нас такая возможность появилась», — добавил Коган.
Контрольные прокаты проходили в эти дни во Дворце спорта «Мегаспорт».
Ранее призёр чемпионатов мира и Европы по фигурному катанию Анна Погорилая прокомментировала отказ Александры Трусовой выступить с произвольной программой на контрольных прокатах сборной России.