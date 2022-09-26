Нигматуллин: Кафанов решил наигрывать одного основного вратаря Сафонова

Бывший вратарь московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин прокомментировал результат товарищеского матча между сборной России по футболу и командой Киргизии.

«Сафонов сейчас определённо явный первый номер в сборной. Кафанов решил наигрывать одного основного вратаря. Сафонов — голкипер молодой, ему нужен постоянный опыт выступлений за сборную, а с такими играми сейчас большой дефицит», — цитирует бывшего голкипера сборной «РБ Спорт».

Товарищеская игра сборных прошла в Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей. В составе сборной России отличились Александр Соболев (30-я минута, пенальти) и Даниил Уткин (89-я). У хозяев мяч забил Алимардон Шукуров (24-я).

Ранее полузащитник сборной России Даниил Уткин прокомментировал победу национальной команды над Киргизией в товарищеском матче.





