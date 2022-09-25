Коляда рассказал, что не испытывает проблем с мотивацией в новом сезоне
«Волнительно, но классно — публика супер, слава богу, жив и здоров, всё налажено, мотивация есть, ничего не смущает. Просто хочется кататься, я всегда катался в удовольствие, не на результат», — цитирует Коляду ТАСС.
Контрольные прокаты сборной России проходят в эти дни во дворце спорта «Мегаспорт».
27-летний Коляда является серебряным призёром Игр-2018 в командных соревнованиях.
Ранее Анна Щербакова показала свои детские фотографии с первым тренером.