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Чудинов рассказал, за счёт чего победил Джураева

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Бывший чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) россиянин Фёдор Чудинов прокомментировал победу над Фаррухом Джураевым из Узбекистана.

«Так и рассчитывали на десять раундов. Знаю Фарруха — это класс боксёров, которые проигрывают, но выиграть у них ещё нужно умудриться. Меня спасла тактика. Соперник низко подсаживается, бьёт ниже пояса. За счёт этого мне нужно его выдернуть, заставить промахнуться, а уже потом ударить», — цитирует Чудинова «Матч ТВ».

Российский боксёр также подчеркнул, что хладнокровие и отсутствие нервозности помогло ему победить соперника.

«Самое главное — не нервничать, гнев мешает, затуманивает сознание, нужна холодная голова и чистый расчёт», — сказал Чудинов.

Поединок в весовой категории до 76,2 кг в Санкт-Петербурге завершился победой российского боксёра решением судей. На счету 35-летнего Чудинова 26 побед (17 нокаутом), три поражения, одна ничья. Россиянин владел поясом WBA в 2015-2016 годах.

30-летний Джураев потерпел восьмое поражение при семи победах (три нокаутом) и одной ничьей.

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