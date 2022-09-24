Надаль снялся с Кубка Лэйвера — 2022 по личным причинам

Испанский теннисист Рафаэль Надаль снялся с теннисного турнира Кубка Лэйвера по личным обстоятельствам.

Спортсмен снялся по личным причинам, сообщает пресс-служба турнира в Twitter. Уточняется, что испанца заменит британец Кэмерон Норри.

В прощальном матче швейцарец Роджер Федерер сыграл в паре с Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 6:4, 6:7 (2:7), 9:11.

После игры Роджер и Рафаэль не смогли сдержать эмоций и расплакались.

Ранее Надаль прокомментировал решение Федерера завершить карьеру после парного матча на Кубке Лэйвера в Лондоне (Великобритания).