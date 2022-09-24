Триатлонист Полянский был сбит машиной во время тренировки
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«Операцию мне сделали позавчера, ключица, как мне сказал доктор, разбилась как хрустальная ваза. Собирали её три часа, но заверили, что всё заживёт, переживать не стоит», — цитирует Полянского ТАСС.
Он также подчеркнул, что, по прогнозам врачей, для полной реабилитации ему понадобится два месяца. По его словам, он постарается поправиться побыстрее.
Полянский является участником трёх Олимпиад в 2012, 2016 и 2021 годах.
Ранее пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выступил с заявлением после столкновения с гонщиком Alpine Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии чемпионата «Формула-1».