Триатлонист Полянский был сбит машиной во время тренировки

Серебряный призёр чемпионата Европы по триатлону 2016 года Дмитрий Полянский рассказал, что был сбит машиной во время велосипедной тренировки в Москве и уже перенёс операцию на сломанной ключице.

«Операцию мне сделали позавчера, ключица, как мне сказал доктор, разбилась как хрустальная ваза. Собирали её три часа, но заверили, что всё заживёт, переживать не стоит», — цитирует Полянского ТАСС.

Он также подчеркнул, что, по прогнозам врачей, для полной реабилитации ему понадобится два месяца. По его словам, он постарается поправиться побыстрее.

Полянский является участником трёх Олимпиад в 2012, 2016 и 2021 годах.

Ранее пилот Mercedes Льюис Хэмилтон выступил с заявлением после столкновения с гонщиком Alpine Фернандо Алонсо на Гран-при Бельгии чемпионата «Формула-1».