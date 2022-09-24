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В РУСАДА рассказали о частоте употребления трамадола, который запретят в 2024 году

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Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сообщило о частоте употребления вещества трамадол, который будет добавлен в перечень запрещённых с 2024 года.
В РУСАДА рассказали о частоте употребления трамадола, который запретят в 2024 году
  • РИА Новости

«В протоколах допинг-тестирования трамадол спортсмены указывают в единичных случаях», — цитирует ТАСС пресс-службу РУСАДА.

23 сентября исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) одобрил рекомендацию экспертов о включении трамадола в список запрещённых веществ с 1 января 2024 года.

Этот список является одним из шести международных стандартов, обязательных для подписавших Всемирный антидопинговый кодекс. В перечне указано, какие препараты запрещено принимать во время и вне соревнований, а также какие из них не допускаются в конкретных видах спорта.

Исследования WADA подтвердили положительное влияние трамадола на физическую работоспособность.

Ранее WADA обвинило бывшего волейболиста сборной России Павла Мороза в употреблении допинга в 2014 году.

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