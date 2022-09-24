Филимонов — о матче с Киргизией: сборная должна почувствовать вкус победы

Бывший голкипер сборной России Александр Филимонов поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча национальной команды с Киргизией.

«В таком матче имеет ли значение результат? Конечно. Всегда все хотят выиграть. Сборная должна почувствовать вкус победы. Новички в сборной? Надо пробовать их так, чтоб всё равно победили», — цитирует Филимонова «Спорт-Экспресс».

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск. Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин назначен капитаном сборной.

В столицу Киргизии в составе сборной России прилетели 22 полевых игрока и три вратаря.

Ранее сообщалось, что в Киргизии рассчитывают на аншлаг на товарищеском матче со сборной России.