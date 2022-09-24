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Баскетболист Риверс рассказал, почему приехал играть в Россию

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Американский баскетболист Кей Си Риверс рассказал, почему решил приехать играть в Россию, несмотря на критику со стороны общества.
Баскетболист Риверс рассказал, почему приехал играть в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Все говорили: «Зачем тебе туда ехать?» Но, в конце концов, тебе необходимо как-то прокормить себя и постоянно обеспечивать семью. Иногда это не самое простое решение, но ты должен делать то, что лучше прежде всего для тебя. Нельзя принимать решения, основываясь на том, что говорит общество», — приводит слова Риверса The New York Times.

Риверс летом присоединился к баскетбольному клубу «Самара». В 2021 году американский спортсмен покинул «Зенит», за который выступал с 2020-го. Также баскетболист выступал за «Локомотив-Кубань» и «Химки».

В сезоне-2021/22 провёл 18 матчей в чемпионате Израиля и набрал 10,6 очка.

Ранее «Самара» подписала экс-игрока «Майами Хит» Джеймса Энниса.

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