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Сборная Англии по футболу впервые за 22 года не забила в трёх матчах подряд

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Сборная Англии по футболу не смогла отличиться в трёх официальных матчах подряд впервые с 2000 года.
Сборная Англии по футболу впервые за 22 года не забила в трёх матчах подряд
  • Gettyimages.ru
  • © Alessandro Sabattini

Сборная Англии дважды не смогла забить национальной команде Италии (0:0 и 0:1), а также не сумела поразить ворота Венгрии (0:4) в матчах Лиги наций Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В 2000-м англичане не смогли забить в матчах квалификации чемпионата мира 2002 года с Германией (0:1) и Финляндией (0:0), а также в товарищеской игре с национальной командой Италии (0:1).

В следующем матче команда Гарета Саутгейта встретится со сборной Германии в Лиге наций УЕФА. Встреча пройдёт на стадионе «Уэмбли» 26 сентября.

После пяти туров Англия с двумя очками занимает последнее, четвёртое место в группе лиги А. 

Ранее сообщалось, что сборная Англии вылетела из элитного дивизиона Лиги наций УЕФА.

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