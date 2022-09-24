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Легков о возможном допуске россиян: мне кажется, что это нереально

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Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил шансы российских лыжников на участие в этапах Кубка мира сезона-2022/23.
Легков о возможном допуске россиян: мне кажется, что это нереально
  • globallookpress.com
  • © imago sportfotodienst

«Пока вода. Это всё на словах одного из людей, который работает в FIS. Давайте дождёмся рекомендации МОК. На данный момент, мне кажется, что это нереально, но если это будет возможно, то это будет очень круто», — цитирует Легкова «Спорт-Экспресс».

Генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта (FIS) Мишель Вион высказался о возможном допуске российских спортсменов к участию в этапе Кубка мира сезона-2022/23.

Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание FIS, на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов на международных турнирах.

Ранее  Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не отрекутся от страны ради выступлений под нейтральным флагом.

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