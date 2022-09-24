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В Киргизии рассчитывают на аншлаг на товарищеском матче со сборной России

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Представитель компании, которая занимается реализацией билетов на товарищеский матч сборной Киргизии с командой России, заявил, что стадион будет переполнен.
В Киргизии рассчитывают на аншлаг на товарищеском матче со сборной России
  • Gettyimages.ru

«Темпы продаж высокие. На вчерашний день с учётом пригласительных и проданных билетов реализовано порядка 75% от общего количества. Думаем, будет полный стадион», — цитирует представителя ТАСС.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск. Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин назначен капитаном сборной.

Ранее Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.

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