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Сорина — о Кубке мира: посмотрю, как они между собой будут колупаться

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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Татьяна Сорина ответила на вопрос, будет ли она смотреть Кубок мира в отсутствие российских спортсменов.
Сорина — о Кубке мира: посмотрю, как они между собой будут колупаться
  • РИА Новости

«Буду ли смотреть Кубок мира без России? Да, но выборочные гонки. Посмотрю, как они между собой будут колупаться», — цитирует Сорину «Чемпионат».

Представители Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) 27 сентября посетят совещание Международной федерации лыжного спорта (FIS) в Цюрихе (Швейцария), на котором будет приниматься решение по поводу участия российских спортсменов на международных турнирах.

Ранее Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники не отрекутся от страны ради выступлений под нейтральным флагом.

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