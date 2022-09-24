Мбаппе объяснил причины своего конфликта с Федерацией футбола Франции
- Legion-Media
«Игроки всегда были за меня, может, вы этого не знали. Это нормально получать критику в свой адрес, но это не изменит моего стиля игры или жизни», — цитирует Мбаппе RMC Sport.
Напомним, что игрок отказался участвовать с командой в фотосессии из-за разногласий с федерацией по имиджевым правам.
25 сентября команда Франции проведёт матч с командой Дании в рамках группового этапа Лиги наций УЕФА.
Ранее Оливье Жиру стал самым возрастным автором гола в истории сборной Франции.