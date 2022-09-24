Федерер выдал эмоциональную речь после последнего матча в карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после прощального матча на турнире Кубок Лэйвера в Лондоне (Великобритания).

«Это был потрясающий день. Я сказал ребятам, что счастлив и не грущу. Мне понравилось ещё раз завязывать шнурки на ботинках. Всё это было в последний раз. У меня получилось идеальное приключение. Я бы повторил еще раз», — сказал после игры Федерер.

В прощальном матче он сыграл в паре с испанцем Рафаэлем Надалем. Представители Европы проиграли американцам Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку со счётом 4:6, 7:6 (7:2), 11:9. Продолжительность матча составила 2 часа 14 минут.

Федерер является 20-кратным победителем турниров Большого шлема.

Ранее Надаль поблагодарил завершившего карьеру Федерера.