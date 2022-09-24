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Шапич: у меня нет никаких конфликтов с боснийцами и черногорцами в «Торпедо»

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Сербский защитник московского «Торпедо» Стефан Шапич высказался об отношениях с футболистами из Боснии и Герцеговины и Черногории.

«У меня нет никаких конфликтов в «Торпедо» из-за того, что я серб, Игор Савич — босниец, а Боян Роганович — черногорец. Мы хорошие друзья и товарищи по команде», — цитирует Шапича Sport24.

«Торпедо» (четыре очка) по итогам десяти туров занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. В следующем матче чёрно-белые сыграют в Воронеже с «Факелом» 2 октября.

Ранее Шапич заявил, что очень хочет, чтобы Россия и Сербия провели товарищеский матч.



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