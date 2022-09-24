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Филимонов: Карпин усилил бы команду «Наши парни» в Медиалиге

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Вратарь команды «Наши парни» высказался о возможном приглашении главного тренера сборной России Валерия Карпина в команду Медийной футбольной лиги.

«Усилил бы Карпин команду? Я думаю, что да», — цитирует Филимонова Metaratings.

По его словам, «Наши парни» способны пробиться в плей-офф Медиалиги.

«Если будут играть, даже ребята, кто медийные, будут прибавлять, не будут на первых минутах пропускать, то есть шансы. Они должны прибавлять, не просто шоу устраивать, но ещё в футбол тоже играть», — заключил бывший вратарь сборной.

Карпин совмещает посты главного тренера в сборной и «Ростове». Национальная команда сыграет контрольный матч с Киргизией 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Даниил Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.



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