Филимонов: Карпин усилил бы команду «Наши парни» в Медиалиге

Вратарь команды «Наши парни» высказался о возможном приглашении главного тренера сборной России Валерия Карпина в команду Медийной футбольной лиги.

«Усилил бы Карпин команду? Я думаю, что да», — цитирует Филимонова Metaratings.

По его словам, «Наши парни» способны пробиться в плей-офф Медиалиги.

«Если будут играть, даже ребята, кто медийные, будут прибавлять, не будут на первых минутах пропускать, то есть шансы. Они должны прибавлять, не просто шоу устраивать, но ещё в футбол тоже играть», — заключил бывший вратарь сборной.

Карпин совмещает посты главного тренера в сборной и «Ростове». Национальная команда сыграет контрольный матч с Киргизией 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Даниил Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.





