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«Наполи» больше не может использовать изображение Марадоны

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Суд Неаполя вынес решение по иску семьи Диего Марадоны к агенту легендарного аргентинского футболиста Стефано Чечи.

Футбольному клубу «Наполи» теперь запрещено использовать изображение Марадоны в любой форме. Суд посчитал, что Чечи не имел юридических оснований продавать соответствующие права итальянскому клубу, сообщает Daily Mail.

Напомним, после смерти Марадоны в ноябре 2020 года «Наполи» выпустил лимитированную серию из четырёх видов футболок с отпечатком пальца и фотографией лица Марадоны поверх него. Клуб выручил за это €900 тыс., половина из которых досталась Чечи.

Марадона в составе «Наполи» забил 115 мячей в 257 играх. Аргентинец выступал за клуб из Неаполя с 1984 по 1991 годы. Его именем названа домашняя арена «Наполи».

Ранее «Наполи» в гостях нанёс поражение «Милану» в матче седьмого тура чемпионата Италии по футболу.



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