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Слипенко победил Абдулаева в главном бою АСА 145

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Российский боец смешанных единоборств Виталий Слипенко нанёс поражение своему соотечественнику Мураду Абдулаеву в главном бою турнира Абсолютного чемпионата Ахмат (АСА).

Поединок в полусредней весовой категории завершился победой Слипенко единогласным решением судей. Абдулаев является бывшем чемпионом АСА.

В другом противостоянии вечера российский тяжеловес Евгений Гончаров нокаутом в первом раунде выиграл у американца Тони Джонсона.

В активе Слипенко 15 побед и четыре поражения. У Абдулаева 20 побед и семь поражений.

Турнира АСА 145 прошёл в Санкт-Петербурге.

Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе представителя UFC Чимаева в средний вес.



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