Слипенко победил Абдулаева в главном бою АСА 145
Поединок в полусредней весовой категории завершился победой Слипенко единогласным решением судей. Абдулаев является бывшем чемпионом АСА.
В другом противостоянии вечера российский тяжеловес Евгений Гончаров нокаутом в первом раунде выиграл у американца Тони Джонсона.
В активе Слипенко 15 побед и четыре поражения. У Абдулаева 20 побед и семь поражений.
Турнира АСА 145 прошёл в Санкт-Петербурге.
Ранее боец смешанных единоборств Иван Штырков поделился мнением о возможном переходе представителя UFC Чимаева в средний вес.