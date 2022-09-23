IBA приостановила членство Федерации бокса Украины в организации

Генеральный секретарь Международной ассоциации бокса (IBA) Джордж Еролимпос сообщил, что в отношении Федерации бокса Украины (ФБУ) применены дисциплинарные санкции.

«Мы глубоко обеспокоены состоянием украинского бокса, так как узнали о вмешательстве правительства. Мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать спортсменов в этой ситуации, приостановка деятельности национальной федерации не должна коснуться ни одного боксёра Украины», — цитирует Еролимпоса пресс-служба IBA.

Уточняется, что санкции не будут распространяться на украинских боксёров. IBA предпримет необходимые шаги для обеспечения участия украинских боксёров в международных турнирах.

Приостановка членства будет отменена при соблюдении условий автономии ФБУ.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) может не включить соревнования по боксу в программу Олимпийских игр — 2028 в Лос-Анджелесе.