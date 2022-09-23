Камельзон: российских теннисистов «придавливает» непростая обстановка в мире 

Заслуженный тренер Владимир Камельзон высказался об игре российских теннисистов в условиях санкций.

«На US Open российские спортсмены имели только фамилию — у них не было ни гимна, ни флага страны. Все теннисисты живут нормальной жизнью, а россиян и белорусов нынешняя непростая обстановка придавливает», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

Он подчеркнул, что российские теннисисты испытывают трудности в связи с тем, что им приходится выступать на турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе.

Теннисисты из России и Белоруссии не были допущены на Открытый чемпионат Великобритании.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема Андрей Ольховский прокомментировал поражение Даниила Медведева во втором круге турнира ATP-250 в Метце.











