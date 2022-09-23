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Борис Игнатьев считает неважным результат матча сборных России и Киргизии

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Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о предстоящем товарищеском матче с командой Киргизии.
Борис Игнатьев считает неважным результат матча сборных России и Киргизии
  • РИА Новости

«Матч с Киргизией будет праздником для тех ребят, кто находится там. Мне неважно, как мы сыграем и какой будет счёт. Надо посмотреть, кто мы такие. Победа всегда приятна, но важно, что стоит за ней», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что, без сомнения, сборная России гораздо сильнее команды Киргизии.

«Надо понять, будет ли надежда с точки зрения качества игры, которую покажут футболисты, или это будет мучение, которое всё равно принесёт победу», — заключил Игнатьев.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск. Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин назначен капитаном сборной.

Ранее Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.

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