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Шалимов: оценить выбор Фомина капитаном сборной России можно будет после матча с Киргизией

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Бывший полузащитник сборной России по футболу Игорь Шалимов высказался о назначении хавбека московского «Динамо» Даниила Фомина капитаном национальной команды.
Шалимов: оценить выбор Фомина капитаном сборной России можно будет после матча с Киргизией
  • РИА Новости

«Давайте игру посмотрим, потом уже об этом будем думать. Там, может быть, и можно будет что-то сказать. Что сейчас-то? Там вообще ничего не понятно, что за киргизы. Капитан, не капитан. Потом посмотрим», — цитирует Шалимова РИА Новости.

Фомин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с Киргизией. Для 25-летнего полузащитника эта встреча станет девятой в составе национальной команды.

Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.

Ранее Даниил Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.



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