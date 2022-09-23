Шалимов: оценить выбор Фомина капитаном сборной России можно будет после матча с Киргизией
- РИА Новости
«Давайте игру посмотрим, потом уже об этом будем думать. Там, может быть, и можно будет что-то сказать. Что сейчас-то? Там вообще ничего не понятно, что за киргизы. Капитан, не капитан. Потом посмотрим», — цитирует Шалимова РИА Новости.
Фомин будет капитаном сборной России по футболу в товарищеском матче с Киргизией. Для 25-летнего полузащитника эта встреча станет девятой в составе национальной команды.
Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
Ранее Даниил Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.