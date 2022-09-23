Колосков назвал матч с Киргизией общественно-политической победой российского футбола
- РИА Новости
«Общественно-политическое значение предстоящей встречи всё-таки гораздо выше. Она очень важна в той ситуации, в которую попала наша сборная. Это доказательство того, что футбольная Россия находится не в полной изоляции», — цитирует Колоскова Betonmobile.
По его словам, очень важно, что ФИФА и УЕФА разрешили провести матч, поскольку Киргизия относится к другой конфедерации.
«Это большая общественно-политическая победа», — заключил Колосков.
Контрольный матч Киргизия — Россия пройдёт 24 сентября в Бишкеке. Начало — в 17:00 мск.
Ранее Даниил Фомин заявил, что ему всегда приятно играть за сборную России с флагом и гимном.