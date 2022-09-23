РФС получил участок в Москве под строительство базы для сборных

У сборной России по футболу появится новая учебно-тренировочная база в Москве.

Градостроительно-земельная комиссия столицы выделила участок для новой базы национальных команд, сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза (РФС).

Уточняется, что участок площадью 6 га находится в Северо-Западном административном округе в районе Хорошёво-Мнёвники.

На территории футбольного центра планируется построить три полноразмерных поля. Одно из полей будет оборудовано трибунами на 500 зрителей.

Сборная России в данный момент использует для сборов учебно-тренировочный центр в подмосковном Новогорске.