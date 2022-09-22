Тренер сборной Киргизии по футболу назвал особенным матч с Россией

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России.

«Конечно, это особенный матч для меня. Помимо всех футбольных моментов, это, естественно, моя родина. Я гражданин России, выступал за молодёжную сборную страны. Надевал майку сборной России, знаю, что это такое», — цитирует Крестинина «Матч ТВ».

Он добавил, что сильно ценит возможность сыграть со сборной России, представляя другую страну.

«Это хорошая возможность, дорогого стоит. Думаю, так для каждого человека, который работает за границей. Показать, что ты тоже часть этого футбола», — заключил Крестинин.

Сборная России вечером 22 сентября прилетела в Бишкек. Товарищеская встреча команд пройдёт 24 сентября. Начало — в 17:00 мск. Фанатам сборной России выделено 520 билетов. Эта игра станет первой для команды Валерия Карпина с прошлого года.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключил сборную России из розыгрыша Лиги наций и не допустил её до участия в жеребьёвке чемпионата Европы 2024 года, а также принял решение не допускать российские клубы к участию в еврокубках в сезоне-2022/23.

Ранее Валерий Карпин поделился информацией о состоянии футболистов национальной команды перед матчем с Киргизией.