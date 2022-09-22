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Леонченко: Циннбауэр на ближайшие матчи остаётся главным тренером «Локо»

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Генеральный директор московского «Локомотива» Владимир Леонченко высказался о будущем главного тренера столичной команды Йозефа Циннбауэра.

«Циннбауэр на ближайшие матчи остаётся главным тренером команды. Дальше будем смотреть по результатам. Так устроена индустрия, потому что, если результата не будет, надо будет принимать решения», — заявил Леонченко в эфире «Матч ТВ».

Он подчеркнул, что руководство «Локомотива» хочет увидеть качественные изменения в игре команды.

«И конечно, нам нужен результат», — сказал Леонченко.

Циннбауэр был назначен на пост главного тренера летом 2022 года. Ранее он возглавлял «Орландо Пайретс» (ЮАР), «Санкт-Галлен» (Швейцария), «Гамбург» (Германия).

«Локомотив» (девять очков) по итогам десяти туров Российской премьер-лиги (РПЛ) занимает 12-е место. Лидирует в чемпионате «Зенит» (26).

Красно-зелёные в матче 11-го тура 1 октября примут екатеринбургский «Урал».

Ранее Леонченко назвал старт «Локомотива» в новом сезоне катастрофическим.



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