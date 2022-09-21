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Агент — о переходе Сошникова в «Айлендерс»: Никита хотел вернуться в Северную Америку

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Агент Дэн Мильштейн, представляющий интересы российского нападающего Никиты Сошникова, прокомментировал подписание однолетнего контракта с «Нью-Йорк Айлендерс».

«Никита Сошников хотел вернуться обратно в Северную Америку, и такая у нас с ним была задача. Мы проработали рынок, и в конечном результате выбор пал на «Нью‑Йорк Айлендерс». Потому что Никита прекрасно работал с Лу Ламорелло в «Торонто Мэйпл Лифс», — цитирует Мильштейна «Матч ТВ».

Он также подчеркнул, что соглашение между клубом и россиянином носит односторонний характер. По его словам, нападающий в скором времени присоединится к команде.

28-летний россиянин в сезоне-2021/22 Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) выступал за «Авангард».

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Сошников играл за «Торонто Мэйпл Лифс», «Сент-Луис Блюз». Всего он провёл в лиге 87 матчей и набрал 16 (8 + 8) очков.

Ранее нападающий клуба НХЛ «Вегас Голден Найтс» Павел Дорофеев раскрыл подробности своей жизни в США.

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