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Карпин: после обнародования списка Зобнин позвонил и попросил паузу

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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, почему полузащитник «Спартака» Роман Зобнин не попал в итоговый список игроков на сентябрьский сбор.

«После обнародования списка Рома позвонил. Попросил паузу. Потому что есть некоторые вопросы по здоровью. Если бы не позвонил, мы бы его обязательно вызвали на сбор», — цитирует Карпина «РБ Спорт».

Футболист в нынешнем сезоне принял участие в десяти матчах «Спартака» в РПЛ. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу.

В рамках сбора подопечные Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке.

Ранее Валерий Карпин высказался о тренировочном процессе в сборной России.

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