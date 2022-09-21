Карпин: после обнародования списка Зобнин позвонил и попросил паузу
«После обнародования списка Рома позвонил. Попросил паузу. Потому что есть некоторые вопросы по здоровью. Если бы не позвонил, мы бы его обязательно вызвали на сбор», — цитирует Карпина «РБ Спорт».
Футболист в нынешнем сезоне принял участие в десяти матчах «Спартака» в РПЛ. Он забил два гола и сделал одну результативную передачу.
В рамках сбора подопечные Карпина проведут товарищеский матч с командой Киргизии в Бишкеке.
Ранее Валерий Карпин высказался о тренировочном процессе в сборной России.