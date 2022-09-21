Ари считает, что Клаудиньо и Малком усилят сборную России

Бывший нападающий «Краснодара» Ари отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство.

«Если Клаудиньо и Малком получат российский паспорт, то это будет хорошо как для самих футболистов, так и для сборной России. Для них это будет отличным решением. Они очень сильные и качественные игроки», — цитирует Ари Sport24.

19 сентября «Зенит» отправил в Российский футбольный союз (РФС) письма по поводу оформления паспортов России для бразильских спортсменов.

Напомним, что главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на желание бразильских игроков «Зенита» получить российское гражданство.