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В Италии сообщили, что «Арсенал» близок к продлению контракта с Салиба

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Лондонский «Арсенал» намерен подписать новый контракт с защитником Вильямом Салиба.

Соглашение будет рассчитано до 2027 года и стороны близки к успешному завершению переговоров, сообщает журналист Руди Галетти в Twitter.

Отмечается, что главный тренер канониров Микель Артета считает 21-летнего футболиста главной фигурой в команде.

В сезоне-2022/23 Английской премьер-лиги (АПЛ) он провёл семь матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Текущее соглашение «Арсенала» с Салиба рассчитано до лета 2024 года.

Ранее сообщалось, что бывший вратарь московского «Локомотива» Элдин Якупович продолжит карьеру в «Эвертоне».

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