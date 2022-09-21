Чемпион Украины по баскетболу «Прометей» объявил о снятии с турнира из-за дискриминации

Президент украинского «Прометея» Владимир Дубинский заявил, что команда снимается с предстоящего розыгрыша чемпионата страны из-за дискриминационного финансового взноса.

«Для всех клубов — участников чемпионата страны был установлен заявочный взнос в размере 40 тысяч гривен, и исключительно для «Прометея» этот взнос составил 4,5 миллиона гривен, что более чем в 100 раз превышает плату для других клубов. Мы не примем участие в 32-м чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд в сезоне-2022/23, если Федерацией баскетбола Украины не будут устранены проявления предвзятости и дискриминации по отношению к нашему клубу», — написал Дубинский в Facebook*.

20 сентября Международная федерация тенниса (ITF) дисквалифицировала украинца Данилу Калениченко за нарушение антидопинговых правил. Допинг-проба спортсмена от 9 ноября 2021 года, которую взяли на турнире в Братиславе, дала положительный результат на метаболит LGD-4033, являющийся анаболическим средством.

Ранее главный тренер национальной команды Украины Александр Петраков заявил о желании полной изоляции российского спорта.

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