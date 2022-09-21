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Украинский футболист Ярмоленко: все наши игроки хотят, чтобы Россию наказали посильнее

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Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко заявил о желании полной изоляции российского спорта.

«Их нужно изолировать. Ни о каком спорте сейчас речь не идёт. Все наши игроки хотят, чтобы Россию наказали посильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Мы будем рады, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных», — приводит слова Ярмоленко dynamo.kiev.ua.

19 сентября Российский футбольный союз (РФС) направил письмо в УЕФА с просьбой отстранить главного тренера национальной команды Украины Александра Петракова. Украинский специалист призывал отстранить всех российских спортсменов от международных соревнований.

Ранее РФС объявил, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.

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