Далалоян назвал маразмом отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Российский гимнаст и олимпийский чемпион Артур Далалоян высказался об отстранении россиян от международных турниров.

«Отстранение российских спортсменов от международных соревнований — полнейший маразм. Это совершенно несправедливо, так нельзя. Атлеты должны выступать», — цитирует Далалояна «РБ Спорт».

Он также отметил, что россияне могут пропустить как минимум две следующие Олимпиады, однако надежда к допуску всё равно остаётся.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям не допускать к участию в соревнованиях российских и белорусских спортсменов из-за ситуации на Украине.

Ранее Далалоян заявил, что политика может повлиять на результат расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.