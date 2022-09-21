Федерер: последний сет с Хуркачем на Уимблдоне-2021 был одним из худших часов моей карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, как воспринял поражение от поляка Хуберта Хуркача на Уимблдоне-2021.

«Последний сет в матче с Хуркачем на Уимблдоне был одним из самых худших часов в карьере. Я понял, что больше ничего не работает. Это всё, так не может больше продолжаться», — цитирует Федерера Blick.

Швейцарец провёл последний матч в июле 2021 года, дойдя до четвертьфинала Уимблдона. На его счету 103 титула турниров Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР).

20-кратный чемпион турниров Большого шлема объявил в социальных сетях, что закончит карьеру после Кубка Лэйвера, который пройдёт с 23 по 25 сентября.

Ранее немецкий теннисист Александр Зверев отреагировал на решение Федерера завершить карьеру.