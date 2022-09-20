Бабаев — о ЦСКА: надо идти от матча к матчу и не гоняться за призраками в виде «Зенита»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев оценил результаты команды по итогам десяти туров чемпионата России по футболу.

«Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита». Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно. Но ничего страшного глобально не произошло», — цитирует Бабаева «Известия».

Встреча с «Торпедо» на стадионе «Лужники» завершилась со счётом 1:0 в пользу чёрно-белых. Забитым мячом отличился Шапич. «Торпедо» одержал первую победу в нынешнем сезоне РПЛ.

«Ростов» (22 очка) поднялся на второе место в таблице чемпионата России, обогнав ЦСКА (20). «Зенит» (26) расположился на первой строчке, а столичный «Спартак» занимает пятое место (19).

Ранее Бабаев сообщил о смене основного акционера команды.